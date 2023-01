Lazio 2023: Bergamo (Demos), proposto a D'Amato istituire Garante diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Bergamo, candidato di Demos alle elezioni regionali del Lazio, ha proposto al candidato alla presidenza del centrosinistra, Alessio D'Amato, l'istituzione della figura del Garante dei diritti umani. "La mia bussola è la Dichiarazione universale dei diritti umani, di cui quest'anno ricorrono i 75 anni dalla sua stesura. L'uguaglianza garantita dai diritti sarà il centro della mia azione in Regione. Per questo, se sarò eletto, proporrò l'istituzione di un Garante dei Diritti Umani per la Regione Lazio", ha detto in occasione dell'incontro "Nella complessità, la politica", ospitato dalla libreria Spazio sette e a cui hanno partecipato anche Paolo Ciani, segretario Demos, e il sociologo Domenico De Masi. Presente anche D'Amato, al quale Bergamo ha consegnato una copia della Dichiarazione universale dei diritti umani. "Nei prossimi giorni la porterò personalmente anche agli altri candidati alla presidenza", ha aggiunto Bergamo. "Auspico che tu possa entrare in Consiglio regionale perché abbiamo bisogno di competenze- ha risposto D'Amato - e se sarò eletto nel nuovo governo regionale ci sarà un assessorato ai Diritti umani". (Rer)