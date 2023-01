Business news: India-America Latina, presidente Murmu, espandere cooperazione in diversi campi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente indiana, Droupadi Murmu, ha lanciato un appello ad ampliare la cooperazione tra l’India e la Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac). Droupadi Murmu è intervenuta in modalità virtuale al settimo vertice della Celac tenuto a Buenos Aires. “La presidente Murmu ha fatto appello a una più ampia cooperazione India-Celac in diversi campi come l'assistenza sanitaria, la sicurezza alimentare ed energetica, l’economia digitale, la finanza e la tecnologia per il clima, e la gestione dei disastri”, fa sapere la presidenza indiana in un tweet. (Res)