Business news: Argentina, Banca di sviluppo per l’America Latina stanzia prestito per costruzione gasdotti

- La Banca di sviluppo per l’America Latina (Caf) stanzierà un credito di 540 milioni di dollari per finanziare la costruzione di gasdotti e relative infrastrutture legati al complesso del bacino petrolifero e gasifero di Vaca Muerta, in Argentina. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze argentino, Sergio Massa. Il piano infrastrutturale, che dovrebbe essere approvato a marzo, mira a potenziare due progetti di gasdotti - La Carlota-Tio Pujio e Reversal del Norte - oltre a costruire impianti di compressione, ha scritto Massa in un post su Twitter. "Con questi progetti saremo in grado di rifornire l'intero nord con il gas di Vaca Muerta e aumentare i volumi di esportazione di gas verso Cile e Brasile", ha affermato il ministro. (Res)