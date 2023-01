Business news: Brasile-Paraguay, Lula nomina deputato Verri direttore centrale idroelettrica Itapiù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha indicato il deputato federale eletto del Partito dei lavoratori (Pt), Enio Verri, alla guida della centrale idroelettrica binazionale Brasile-Paraguay Itaipù. Lo ha riferito il nuovo direttore generale in una pubblicazione su Twitter. "Mi sento onorato della scelta del mio nome da parte del presidente Lula per assumere questa nuova missione. Accetto la sfida con l'intenzione di voler contribuire al miglioramento economico, tecnico e sociale del nostro Paese", ha scritto. Il primo e più importante impegno che Verri dovrà affrontare è quello rappresentato dal negoziato per la revisione del trattato sull'uso e la divisione degli oneri relativi alla diga idroelettrica binazionale Brasile-Paraguay di Itaipù. Il trattato di uso congiunto dell'importante infrastruttura che insiste sul fiume Paranà, al confine tra i due paesi, scade infatti nel 2023. (Res)