Americhe: proteste anti governative, Ecuador "restituisce" a Perù 12mila candelotti di gas lacrimoigeno

- La polizia del Perù, impegnata nel contrasto alle proteste antigovernative che durano da quasi due mesi, ha chiesto ai colleghi della polizia ecuadoriana di poter riavere un lotto di 12mila candelotti di gas lacrimogeno prestato al Paese vicino in un momento di emergenza. Una richiesta resa necessaria, scrive "la Repubblica", dalla carenza di materiale antidisturbo che attraversano le autorità peruviane. Secondo fonti del ministero citati dalla testata, le munizioni sono state consegnate alle forze di sicurezza in un punto alla frontiera settentrionale con l'Ecuador e da qui trasportate in aereo all'aeroporto di Lima. Il ministero dell'Interno del Perù, ricorda ancora "la Republica", aveva sollecitato lo scorso 23 gennaio l'acquisto "urgente" di materiale anti disturbo, tra cui 230mila granate e cartucce lacrimogene. Per questo capitolo, il governo ha da ultimo stanziato l'equivalente di circa 5,5 milioni di euro. (segue) (Brb)