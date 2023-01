Business news: Argentina-Brasile, Lula a Buenos Aires per il suo primo viaggio all'estero, "ricostruiremo relazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, si è recato in Argentina per partecipare al vertice della Comunità degli stati latinoamericani e dei Caraibi (Celac), che si è tenuto a Buenos Aires. L’evento è stato l’occasione per la prima visita all’estero per il capo dello stato brasiliano dal suo insediamento, lo scorso 1 gennaio. L’obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali con l’Argentina, ma anche gli organismi di cooperazione regionale in America latina. Brasile e Argentina, ha detto il presidente Alberto Fernandez nella conferenza stampa seguita all'incontro con l'omologo brasiliano, intendono rafforzare il Mercato comune del sud (l'area di scambi commerciali che comprende anche Paraguay e Uruguay, Mercosur), e rilanciare l'Unione dei Paesi dell'America del sud (i dodici paesi del sub-continente, Unasur). I due hanno anche concordato di continuare a lavorare per una sempre maggiore integrazione economica, a partire da quella energetica. I due Paesi si impegnano a "costruire una rete energetica che garantisca lo sviluppo dei nostri popoli", ha detto Fernandez. (Res)