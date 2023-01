Pd: l'assessore romano Onorato aderisce, è polemica con il vice del Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riferimento di Foschi è agli svariati cambi di partito di Onorato negli anni. A rispondere al vicesegretario del Pd del Lazio, è stato il capogruppo della lista Civica Gualtieri in Campidoglio, Giorgio Trabucco: "Le parole di Enzo Foschi non meravigliano. È la fotografia di quel vecchio Pd da cui gli elettori scappano e non si riconoscono più. Foschi dovrebbe piuttosto spiegare perché il Pd a Roma è passato dalle amministrative del 2008 a quelle del 2021 dal 41 per cento al 16 per cento, visto che sono così bravi. Ricordo che con la lista Civica abbiamo contribuito in maniera decisiva all'elezione del sindaco Gualtieri e sono certo che Alessandro Onorato, che è stato un assoluto protagonista di questo successo, potrà essere allo stesso modo determinante con la sua esperienza e con le sue competenze al fianco del segretario Bonaccini per rifondare un nuovo Pd". (Rer)