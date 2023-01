Libia: ministero Petrolio governo Tripoli contesta accordo tra Eni e Noc su giacimento offshore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Confermiamo che questo accordo è contrario alla legislazione stipulata nella legge petrolifera numero 25 del 1955 e nella legge sull'incorporazione della società numero 24 del 1970 e nonché nella risoluzione numero 10 del 1970, poiché questa procedura richiede previa approvazione del ministero del Petrolio e del Gas per aumentare la quota del partner estero e il suo ruolo e presentazione al Consiglio dei ministri per una decisione, e questo non è avvenuto”, si legge in un comunicato stampa. “Chiediamo al presidente del consiglio di amministrazione della National Oil Corporation di seguire i meccanismi legali al riguardo e di riferire al ministero del Petrolio e del Gas le giustificazioni tecniche ed economiche per apportare questo emendamento”, prosegue la nota. “La decisione esclusiva dell'istituzione di modificare gli accordi apre la strada ad altri partner che è possibile apportare qualsiasi modifica a quanto precedentemente concordato senza passare attraverso le procedure e la legislazione previste dalla legge libica”, conclude la nota. (segue) (Lit)