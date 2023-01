Libia: ministero Petrolio governo Tripoli contesta accordo tra Eni e Noc su giacimento offshore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo “Strutture A&E” è il primo grande progetto ad essere sviluppato nel Paese dall’inizio del 2000, si legge in una nota di Eni. Consiste in due giacimenti a gas, chiamati rispettivamente “Stuttura A” e “Struttura”, situati nell’area contrattuale D, al largo della Libia. La produzione di gas – continua la nota – inizierà nel 2026 e raggiungerà un plateau di 750 milioni di piedi cubi di gas standard al giorno. La produzione sarà assicurata attraverso due piattaforme principali collegate agli impianti di trattamento esistenti presso il complesso di Mellitah. Il progetto prevede anche la costruzione di un impianto di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica (CCS) a Mellitah, che consentirà una significativa riduzione dell’impronta carbonica complessiva, in linea con la strategia di decarbonizzazione di Eni. L’investimento complessivo è stimato in 8 miliardi di dollari, con un impatto significativo sull’industria e sulla relativa catena di fornitura, fornendo un contributo significativo all’economia libica. (segue) (Lit)