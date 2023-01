Tunisia: secondo turno legislative chiude con un tasso di affluenza dell’11,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle urne nel secondo turno delle elezioni legislative tenuto oggi in Tunisia è stata dell'11,3 per cento, con la partecipazione di 887.638 votanti su un totale di 7.853.447 aventi diritto chiamati a votare, di fatto una percentuale praticamente invariata rispetto all’11,2 per cento del primo turno. Lo ha reso noto il presidente della Commissione elettorale indipendente, Farouk Bouaskar, in un punto stampa spiegando che questi risultati sono accurati e contengono un margine di errore molto ridotto. Bouaskar ha osservato che il processo elettorale al secondo turno non ha registrato violazioni significative. (segue) (Tut)