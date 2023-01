Business news: Haiti, Fmi approva esborso di 105 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un esborso di 105 milioni di dollari a favore di Haiti per aiutare il Paese a far fronte alle urgenti necessità della bilancia dei pagamenti. Haiti, riferisce una nota dell’Fmi, è stata duramente colpita dallo shock globale dei prezzi alimentari e l'inflazione record ha peggiorato la fragilità del Paese. Con più della metà della popolazione già al di sotto della soglia di povertà, prosegue la nota, Haiti affronta una terribile crisi umanitaria, con un deficit finanziario previsto nell'anno fiscale 2023 di almeno 105 milioni di dollari (lo 0,5 per cento del Pil). Per l’Fmi la situazione aggrava le difficoltà di un Paese già molto fragile, che soffre anche di un'emergenza sanitaria pubblica legata all’epidemia di colera e di gravi rischi per la sicurezza. “Haiti sta affrontando una terribile crisi umanitaria ed è stata duramente colpita dalle ricadute economiche dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Queste ricadute includono un'inflazione record dei prezzi che ha peggiorato la fragilità di Haiti e ha aggravato la sofferenza della popolazione haitiana già colpita da una grave malnutrizione", ha detto Antoinette Sayeh, vicedirettore generale Fmi. (Res)