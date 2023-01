Business news: Brasile, consigliere presidenziale Amorim, accordo Uruguay-Cina destabilizza Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati in corso per un accordo di libero commercio tra la Cina e l'Uruguay rappresentano un fattore di destabilizzazione tra i Paesi del Mercato comune del sud (Mercosur). Lo ha detto il consigliere speciale per la politica estera della presidenza del Brasile, Celso Amorim, componente della delegazione brasiliana in visita di stato in Uruguay. "La nostra posizione è questa: apprezziamo molto il rapporto con l'Uruguay. Pensiamo che il Paese sia un esempio di civiltà sotto molti aspetti in America Latina. Ma pensiamo anche che il Mercosur debba essere preservato", ha affermato Amorim in un'intervista a "Poder 360". Il Mercosur conta tra i suoi membri Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. (Res)