Business news: Americhe, blocchi stradali in Perù causano carenze carburante e cibo nella regione andina

- Le proteste sociali e gli scontri che si registrano con nuova intensità dal 4 gennaio in Perù stanno causando carenze di carburante e cibo in tutta la regione andina. La scarsità di prodotti sta provocando un aumento dei prezzi di generi alimentari e combustibili. I rifornimenti procedono in maniera irregolare a causa dei blocchi stradali che ci concentrano nel sud del paese, attraversato da manifestazioni indette da organizzazioni antigovernative. Lo riferisce il quotidiano "Los Tiempos". Secondo le autorità dei trasporti, questo mercoledì ci sono stati 85 picchetti che hanno bloccato il passaggio sulle autostrade in nove delle 25 regioni peruviane. Il cibo non arriva a destinazione perché centinaia di camion sono bloccati sulle autostrade delle regioni di Ica e Puno. Il ministero dell'Economia ha riferito che le proteste nelle diverse regioni generano perdite per 535 milioni di dollari. (Res)