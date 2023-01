Business news: Brasile, senatore Partito dei lavoratori Jean Paul Prates eletto alla presidenza di Petrobras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione (Cda) della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha eletto Jean Paul Prates alla presidenza della società. La decisione è stata divulgata dalla stessa compagnia. Esponente di spicco del Partito dei lavoratori (Pt) e senatore eletto per lo stato di Rio Grande do Norte, Prates era stato ufficialmente indicato per la guida della compagnia statale lo scorso 4 gennaio dal ministero dell'Energia. Prates è stato eletto all'unanimità alla presidenza e occuperà anche il ruolo di consigliere di amministrazione. Prates ha 54 anni, è avvocato e ha conseguito un master in Economia e Gestione del petrolio e gas presso l'Istituto Francese del Petrolio (IFP School) e un master in Politica energetica e Management ambientale dell'Università della Pennsylvania. È stato consulente legale della Braspetro. (Res)