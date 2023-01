Editoria: Gasparri (FI), mi ha molto colpito notizia morte Di Meo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Mi ha molto colpito la notizia della morte di Ludovico Di Meo. L'ho conosciuto in tante fasi della sua vita sempre in prima linea nell'attività della Rai che l'ha visto impegnato nelle principali reti, con una competenza, una professionalità e una cortesia che lo hanno sempre caratterizzato nel suo impegno professionale. Voglio esprimere ai familiari il mio cordoglio e a tutta l'azienda un pensiero dedicato a uno dei suoi esponenti che, per tanti anni, ha lavorato con concretezza e serietà in tanti diversi ruoli. È stato un protagonista laborioso e sempre legato ai valori e alla identità del servizio pubblico". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. (Com)