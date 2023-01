Iran: quotidiano “The Wall Street Journal” attribuisce attacco contro complesso militare a Isfahan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 26 gennaio, Stati Uniti e Israele hanno condotto la loro più grande esercitazione militare congiunta di sempre, la Juniper Oak 2023, coinvolgendo più di 7.500 militari di entrambi i Paesi e simulando una serie di scenari multi dominio (terra, aria, mare e cyber) per testare la loro capacità di eliminare i sistemi di difesa aerea e rifornire caccia in volo per eventuali missioni a lungo raggio, considerati elementi chiave di un grande attacco militare contro l'Iran. La scorsa settimana, proprio in un’intervista al “The Wall Street Journal”, il capo di Stato maggiore israeliano, il generale Herzi Halevi, ha affermato che Israele e Stati Uniti si stavano preparando al peggio. Secondo Halevi le esercitazioni militari hanno inviato "un messaggio molto chiaro all'Iran: se commettete errori, stiamo preparando le nostre capacità offensive". (Was)