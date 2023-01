Nato: Erdogan, Turchia potrebbe prendere decisione su adesione Finlandia e "scioccare" la Svezia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la Turchia, tramite il suo ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu, ha accusato il governo svedese di essere stato complice del rogo del Corano durante una protesta a Stoccolma davanti all'ambasciata turca. Le crescenti tensioni tra i due Paesi arrivano in un momento in cui la Svezia fa affidamento sulla Turchia per sostenere la sua candidatura in seno alla Nato. Lo scorso 25 gennaio, Ankara ha annunciato di aver rinviato a tempo indeterminato i negoziati tripartiti con Svezia e Finlandia sull'adesione alla Nato. Il prossimo incontro tra i tre Paesi si sarebbe dovuto tenere a Bruxelles a febbraio. (Tua)