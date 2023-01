Business news: Venezuela, delegazione turca in visita nel Paese, prevista partecipazione a forum imprenditoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio della Turchia, Mehmet Mus, ha effettuato una visita in Venezuela, accompagnato da una delegazione di imprenditori. La delegazione, riferisce un comunicato del governo venezuelano, ha partecipato a un forum imprenditoriale e si è riunita con imprenditori venezuelani del settore pubblico e privato. L'obiettivo, si legge, è avanzare verso il consolidamento dell'alleanza strategica commerciale tra i due Paesi, aumentare gli scambi commerciali e stimolare l’attuazione degli accordi sottoscritti in materia. La visita fa seguito a quella del presidente Nicolas Maduro in Turchia, nel giugno 2022. Nell’occasione Venezuela e Turchia hanno firmato una serie di importanti accordi nei settori del turismo, della finanza e agroindustriale. (Res)