Pd: l'assessore romano Onorato aderisce, è polemica con il vice del Lazio

18 ottobre 2021

- L'assessore capitolino, Alessandro Onorato, membro della giunta per il suo supporto alla lista Civica Gualtieri, ha deciso di "aderire alla fase costituente del Partito democratico e di sostenere Stefano Bonaccini come nuovo segretario". In un messaggio su Facebook, rilanciando una intervista rilasciata al quotidiano "Il Messaggero", Onorato spiega: "Bisogna cambiare tutto. Serve una nuova classe dirigente, una nuova visione del Paese. Soluzioni chiare, concrete e realizzabili". Il vicesegretario del Pd del Lazio, Enzo Foschi - sempre attraverso i social network - però ha replicato: "Sono sinceramente contento che l'assessore della lista civica capitolina, Onorato, abbia deciso di riscriversi dopo 15 anni al Partito democratico per sostenere la candidatura di Bonaccini. Così, magari, evitando di dare inutili lezioni potrà imparare da un partito, e un gruppo dirigente romano e regionale, che negli ultimi 15 anni ha vinto ripetutamente elezioni amministrative e regionali (ultima in Campidoglio con Gualtieri), anche lui a vincere. Considerato che gli è capitato sempre di stare, in quegli stessi anni, insieme a Marchini e a Ciocchetti, dalla parte degli sconfitti". (segue) (Rer)