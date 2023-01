Siria: un convoglio di 25 camion appartenenti alle milizie sciite colpito da aerei sconosciuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un convoglio di 25 camion appartenenti alle milizie sciite sostenute dall'Iran è stato attaccato nella zona di Albukamal al confine tra la Siria e l'Iraq in uno dei valichi controllati da gruppi legati al movimento sciita filoiraniano Hezbollah. Lo riferisce l’emittente “Al Arabiya”. I raid sono stati almeno tre e sono stati condotti da aerei non identificati dopo essere entrati dall’Iraq in territorio siriano. Secondo le fonti citate dall’emittente di proprietà saudita, in un dei raid, un velivolo non identificato ha inizialmente sparato missili di avvertimento e ha aspettato che i conducenti scendessero dai loro camion prima di bombardare il convoglio. (segue) (Res)