Business news: Brasile, inflazione gennaio segna +0,55 su mese e +5,87 su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto nazionale di statistica del Brasile (Ibge) ha reso noto che l'Indice nazionale di inflazione (Ipca-15), considerato anteprima ufficiale del dato nel Paese, ha segnato a gennaio un aumento dello 0,55 per cento, spingendo l'inflazione su anno al 5,87 per cento. L'Ipca-15 misura variazione dei prezzi nell'arco di trenta giorni, calcolato però da metà mese alla metà del mese successivo. Secondo l'Ibge nello stesso mese dello scorso anno era stato registrato un tasso dello 0,58 per cento. (Res)