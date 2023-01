Business news: Venezuela, governo, 2022 chiude con inflazione al 234 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela ha chiuso il 2022 con un’inflazione al 234 per cento. Lo ha reso noto la vicepresidente Delcy Rodriguez, durante un incontro con una delegazione di imprenditori turchi in visita nel Paese. La numero due del governo di Nicolas Maduro ha dichiarato che c'è stato un miglioramento rispetto all’inflazione al 13mila per cento che ha chiuso il 2018. Il dato sull’inflazione del 2022 non è ancora stato ufficializzato dalla Banca centrale del Venezuela. Nel paese, intanto, non si fermano le proteste dei lavoratori del settore pubblico, iniziate il 9 gennaio con lo sciopero degli insegnanti che reclamano un aumento degli stipendi a fronte dell’incremento dell’inflazione. A questi si sono poi aggiunti i lavoratori della sanità, dell’industria di base e altri settori. (Res)