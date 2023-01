Business news: Lula, giusto modernizzare Mercosur ma accordo con la Cina va fatto tutti insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è d'accordo su una modernizzazione e una maggiore apertura del Mercosur, ma sottolinea la necessità che i Paesi che compongono il gruppo (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay) negozino un trattato di libero commercio con la Cina insieme e non individualmente. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, al termine dell'incontro bilaterale tenuto a Montevideo con l'omologo dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou. "Siamo totalmente d'accordo con l'apertura e il rinnovo del Mercosur. Pertanto, è importante essere aperti ad altri Paesi. Tuttavia, sebbene il Brasile abbia la Cina come principale partner commerciale, vogliamo negoziare con i cinesi come Mercosur", ha detto Lula, esponendo la posizione di Brasilia sulle trattative avviate dall'Uruguay per la firma di un accordo di libero scambio con Pechino. Lula ha comunque affermato che la priorità del Mercosur deve rimanere la conclusione dell'accordo già raggiunto con l'Unione europea (Ue). "Firmiamo prima l'accordo con l'Unione europea per poi, in seguito, discutere un accordo tra Mercosur e Cina", ha sottolineato. "È urgente che il Mercosur raggiunga un accordo con l'Unione europea, di cui si discute dal 2003", ha concluso. (Res)