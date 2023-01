Business news: Argentina, governo lancia Agenzia nazionale della cannabis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha lanciato l’Agenzia nazionale della cannabis. L’annuncio è stato dato dal ministro delle Finanze, Sergio Massa, insieme alla ministra della Salute, Carla Vizzoti, il ministro della Sicurezza, Anibal Fernandez, e il ministro della Scienza, Daniel Filmus. L’agenzia, ha detto il ministro Massa, mirerà a incoraggiare la produzione di una materia prima con più di 25mila diverse applicazioni. Lo scorso maggio il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha promulgato la legge che permette la produzione e la vendita della cannabis per uso medico. "E' un passo avanti nell'accesso al diritto alla salute e un trionfo della società contro l'ipocrisia", ha detto Fernandez nella cerimonia convocata per la firma della legge. "La cannabis era per gran parte della società una parola proibita fino a poco tempo fa ma lo sforzo di una parte della collettività ha dimostrato che può risolvere i problemi di salute di molta gente", ha aggiunto il capo di Stato, sottolineando che si tratta di "un trionfo della società". Nelle stime del governo lo sviluppo della produzione di cannabis terapeutica potrebbe generare fino a 10mila nuovi posti di lavoro, un mercato interno da 500 milioni di dollari ed esportazioni fino a 50 milioni di dollari. (Res)