Carceri: Simiani (Pd), minacce intollerabili, governo non sottovaluti

- "Le intimidazioni degli anarchici al direttore del 'Tirreno' ed al sindaco di Castelfiorentino, a cui va tutta la mia solidarietà, sono l'ultimo atto di una serie di minacce e di azioni terroristiche a livello nazionale ed internazionale che non vanno sottovalutate. È necessario che il governo intervenga per garantire la sicurezza delle persone coinvolte". Lo dichiara in una nota il deputato democratico, Marco Simiani. (Com)