Germania: cancelliere Scholz atteso oggi in Cile, in agenda incontro con presidente Boric

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, è atteso in serata in Cile, per la seconda tappa di una missione in America Latina, aperta ieri in Argentina e che si concluderà a inizio settimana in Brasile. Scholz, la cui visita avrà oltre ai temi della cooperazione economica anche un focus sui diritti umani, ha in agenda un incontro con il presidente cileno, Gabriel Boric, cui seguirà - alle 19.30 ore locali, la notte in Italia - una conferenza stampa congiunta. Il cancelliere parteciperà anche a un incontro con imprenditori dei due Paesi, appuntamento cruciale per gli interessi europei. Il Cile rimane potenza mondiale del rame e del litio, asset oggetto di una accesa corsa tra potenze, a partire dalla Cina. La Germania, fa notare la stampa locale, potrebbe rivelarsi vincente nella sua capacità di offrire tecnologia nella produzione di batterie con alti standard di rispetto ambientale, punto sul quale il governo progressista di Boric, complice i problemi alla falda freatica di cui soffre il Paese, potrebbe essere sensibile. (segue) (Abu)