Germania: cancelliere Scholz atteso oggi in Cile, in agenda incontro con presidente Boric (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti del governo tedesco pubblicate sulla stampa latinoamericana, l'occasione sarà anche propizia per trattare lo spinoso caso della "Colonia dignità", un enclave tedesco a circa quattrocento chilometri a sud della capitale, Santiago, fondato nel 1961 dal sottufficiale nazista Paul Schaefer. Un luogo che servì da centro di detenzione clandestina e torture nei primi anni della dittatura militare di Augusto Pinochet. Il 30 gennaio il cancelliere tedesco sarà in Brasile per un incontro con il presidente, Luiz Inacio Lula da Silva. Brasilia, spiegava Lula ai media locali, intende "unire i progressisti e democratici nel mondo. Organizzarsi per non permettere la rinascita del nazismo o del fascismo". L'incontro offrirà ai due leader la possibilità di mostrare un cambio di passo nelle relazioni bilaterali, dopo il passaggio di Jair Bolsonaro alla presidenza del Brasile. La Germania, a lungo critica con le politiche ambientali del leader conservatore potrebbe tornare a rifinanziare i progetti di conservazione dell'Amazzonia, e allentare il freno opposto alla ratifica del trattato Uo-Mercosur (l'area di integrazione commerciale che comprende anche Argentina, Uruguay e Paraguay). (Abu)