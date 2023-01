Iran: quotidiano “The Wall Street Journal” attribuisce attacco contro complesso militare a Isfahan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano statunitense “The Wall Street Journal” ha attribuito, citando funzionari statunitensi, allo Stato di Israele l’attacco condotto nella tarda serata di ieri contro un impianto militare del ministero della Difesa iraniano nella città di Isfahan, osservando che l’azione è avvenuta mentre gli Stati Uniti e lo Stato ebraico tentando di “contenere le ambizioni nucleari e militari di Teheran”. Come sottolinea il quotidiano statunitense l'attacco è il primo effettuato da Israele dopo la salita al potere del nuovo governo di destra guidato dal premier Benjamin Netanyah, che durante i precedenti mandati come capo dell’esecutivo (dal 2009 al 2021) ha autorizzato una serie di audaci operazioni all'interno dell'Iran. Secondo il “The Wall Street Journal”, l’attacco giunge mentre i funzionari israeliani e statunitensi stanno discutendo nuovi modi per combattere le operazioni destabilizzanti dell'Iran, compreso il suo approfondimento della cooperazione militare con la Russia. Il direttore della Central Intelligence Agency (Cia), William Burns, si è recato a sorpresa la scorsa settimana in Israele proprio per discutere di Iran e di altre questioni regionali. Inoltre, domani il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sarà a Gerusalemme dove approfondirà con il nuovo governo sull’Iran e altre questioni regionali, in particolare dopo gli ultimi episodi di violenza che hanno riacceso lo scontro tra israeliani e palestinesi. (segue) (Was)