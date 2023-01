Somalia: ambasciata russa denuncia attacco contro elicottero compagnia UTair a Mogadiscio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero della compagnia aerea russa UTair, che partecipa alla missione umanitaria delle Nazioni Unite in Somalia, è stato bombardato in un aeroporto di Mogadiscio. Lo ha reso noto l'ambasciata russa a Gibuti, specificando che non ci sarebbero feriti. L'incidente è avvenuto il 23 gennaio, ma è stato reso pubblico solo oggi. "L'elicottero russo dei servizi UTair-Helicopter, che partecipava al supporto al trasporto aereo della missione umanitaria delle Nazioni Unite in Somalia, è stato bombardato nell'aeroporto internazionale di Mogadiscio. L'elicottero è stato danneggiato in modo insignificante. Non ci sono vittime a seguito dell'incidente, e i piloti russi continuano a lavorare normalmente", ha spiegato l'ambasciata, secondo cui il gruppo terroristico al Shabaab potrebbe essere coinvolto nell'incidente e che è in corso un'indagine sulla vicenda. (Rum)