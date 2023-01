© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- LAZIO 2023- Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, visita la sede del Ciofs Fp Lazio in via Nicola Zabaglia 17 a Roma (ore 12)- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, visita l'ospedale San Pietro in via Cassia 600 a Roma (ore 10:30)- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, incontra l'Ordine degli ingegneri in piazza della Repubblica 59 a Roma (ore 17) (segue) (Rer)