Business news: Brasile, Usa revocano tariffa supplementare su importazione di acciaio brasiliano

- Le autorità degli Stati Uniti hanno deciso di revocare l'applicazione di una tariffa supplementare del 74,51 per cento sull'importazione di acciaio dal Brasile. Lo riferisce il ministero degli Esteri brasiliano in una nota, evidenziando che il dazio era in vigore dal 1993. "La decisione, annunciata lo scorso 10 gennaio, nasce dalla conclusione che l'estinzione del provvedimento per le esportazioni brasiliane non comporterà danni materiali all'industria statunitense", si legge nel comunicato. Per il governo brasiliano l'abrogazione "incrementerà" il settore siderurgico. Nel 2021 il Brasile ha esportato circa 9,3 miliardi di dollari di prodotti siderurgici. Del totale, 5,1 miliardi di dollari sono stati destinati agli Stati Uniti, pari al 54,1 per cento delle esportazioni brasiliane. Il valore delle esportazioni brasiliane di lamiere di acciaio al carbonio è stato di 75 milioni di dollari nel 2021. (Res)