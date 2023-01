Business news: Cina-America latina, Xi, Celac “forza trainante indispensabile” nella cooperazione Sud-Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac) è diventata una “forza trainante indispensabile” nella cooperazione globale Sud-Sud, e riveste un ruolo “chiave” nella promozione della solidarietà tra i Paesi in via di sviluppo. Lo ha dichiarato il presidente della Cina, Xi Jinping, in un videomessaggio trasmesso durante il settimo vertice Celac tenuto a Buenos Aires, in Argentina. Gli Stati latinoamericani e Caraibici “hanno svolto una funzione importante nella tutela della pace regionale, nella promozione dello sviluppo comune e nella promozione dell'integrazione”, ha sottolineato il presidente cinese, ricordando anche “l’attiva partecipazione e l’importante contributo prestato alla governance globale”. (Res)