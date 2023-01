Rifiuti: Ama, al via nuovo programma di raccolta domenicale per ingombranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi anche coloro che hanno approfittato delle 15 ecostazioni straordinarie allestite dall'azienda e dei centri di raccolta rimasti aperti ovunque: sono state, infatti, consegnate oltre 170 tonnellate di rifiuti di vario genere. In sette siti, inoltre, è stato possibile donare ai volontari degli enti del terzo settore che collaborano con Ama anche libri, vecchie biciclette, cellulari e tablet, giocattoli e accessori per l'infanzia destinati al riuso. (segue) (Com)