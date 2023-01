Governo: Gasparri (FI), bilancio molto positivo nei primi 100 giorni di attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Un bilancio molto positivo nei primi 100 giorni di governo. Ventuno miliardi alle famiglie e alle imprese per il caro bollette, vittoria in Europa sul tetto del gas, interventi per la sicurezza e contro l'immigrazione clandestina. Il governo di centrodestra farà ancora di più in cinque anni di durata". Lo ha detto il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia, al Tg2. (Rin)