Scozia: governo locale rivedrà gestione detenuti transgender

- Il governo della Scozia intende rivedere la gestione dei detenuti trans e nel frattempo introdurrà misure per impedire che le persone transgender con una storia di violenza contro le donne vengano rinchiuse nelle carceri femminili. "Non dobbiamo permettere che si radichi alcuna ipotesi che le donne trans rappresentino una minaccia intrinseca per le donne. Gli uomini predatori sono il rischio per le donne. Tuttavia, come con qualsiasi gruppo nella società, un piccolo numero di donne trans potrebbe commettere aggressioni e per questo finire in prigione”, ha dichiarato il ministro della Giustizia scozzese Keith Brown. Nei giorni scorsi la premier Nicola Sturgeon ha dichiarato che una donna transgender condannata per stupro sarebbe stata trasferita fuori da una prigione per sole donne dopo che erano state sollevate preoccupazioni sulla sicurezza di altre detenute. (Rel)