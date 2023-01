Lazio 2023: Zanella-Zaratti (Avs), per Bianchi avversario sono i Verdi e non destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, "evidentemente l'avversario da battere sono i Verdi e non la destra". Lo dichiarano in una nota i membri della direzione nazionale Luana Zanella, capogruppo alla Camera dell'Alleanza verdi sinistra e Filiberto Zaratti, deputato di Avs, in riferimento alle affermazioni di Bianchi nel confronto tv con gli sfidanti. "Ci piacerebbe ascoltare dalla candidata Bianchi qualche idea o qualche proposta su come intenderebbe governare la Regione Lazio - aggiungono -, più che assistere all'ennesimo attacco nei confronti dei Verdi, che da oltre tre decenni portano avanti la causa ecologista nel Paese. Il vuoto pneumatico di proposte di Bianchi ha lasciato stupiti anche gli osservatori più indulgenti". (Rer)