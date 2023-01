Spagna: ministro Esteri, governo appoggia dialogo tra governo e opposizioni in Venezuela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A firmare l’intesa sono stati per il governo il presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez, e per l’opposizione l’ex sindaco di Caracas, Gerardo Blyde. Presenti al tavolo negoziale all’hotel SoStel di Città del Messico il mediatore norvegese Dag Nylander e il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard. L’accordo prevede la collaborazione tra il regime del presidente Nicolas Maduro e le forze di opposizione per la definizione di un piano di spesa di circa 3 miliardi di dollari – fondi attualmente congelati in conti internazionali a causa delle sanzioni statunitensi – per la riparazione di reti elettriche, per il completamento di progetti sanitari o per la distribuzione di farmaci e vaccini nel Paese. I fondi saranno gestiti dalle Nazioni Unite. Il mediatore norvegese si è congratulato con le due parti, ma ha avvertito che qualsiasi misura unilaterale che modifichi i termini dell’accordo non sarà considerata valida. (segue) (Spm)