Armenia-Egitto: Pashinyan riceve al Sisi, al centro le relazioni economiche bilaterali (2)

- I colloqui hanno anche visto uno scambio di vedute su alcuni dossier e crisi regionali, le loro ripercussioni sulla sicurezza del continente europeo e le modalità di cooperazione congiunta per combattere l'immigrazione clandestina e il terrorismo. Tra i due Paesi sono stati siglati infine diversi memorandum d'intesa congiunti per la cooperazione in campo scientifico e tecnologico. In particolare, uno riguarda la cooperazione tra il ministero egiziano della Gioventù e dello sport e il ministero armeno dell'Istruzione, della scienza, della cultura e dello sport, mentre un altro fa riferimento alla cooperazione istituzionale nel settore degli investimenti. (Rum)