Usa-Iran: segretario di Stato Blinken, Teheran ha respinto proposta ritorno ad accordo nucleare

20 luglio 2021

- Il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, ha dichiarato oggi in un’intervista all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya” che l'Iran ha respinto l'attuale proposta di tornare all'accordo sul nucleare, aggiungendo che Washington crede ancora che la diplomazia sia il modo più efficace per affrontare il dossier nucleare iraniano. “I giovani iraniani stanno difendendo i loro diritti fondamentali di fronte al regime di Teheran”, ha affermato Blinken che si trova in Egitto nell’ambito di una missione regionale che toccherà anche Israele, Cisgiordania e Giordania. Il segretario di Stato Usa ha inoltre aggiunto che l'attenzione di Washington ora è sulla repressione del regime iraniano della sua gente nelle strade. Blinken ha sottolineato il sostegno degli Stati Uniti al popolo iraniano, sottolineando che la decisione del "cambio di regime" spetta in ultima analisi alla popolazione. "Il regime iraniano sta convincendo la sua gente dell'idea che gli Stati Uniti vogliono un cambio di regime", ha osservato. Nell’intervista, Blinken ha ricordato che l'Iran sostiene la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina fornendo droni e missili. (segue) (Res)