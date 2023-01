Usa-Iran: segretario di Stato Blinken, Teheran ha respinto proposta ritorno ad accordo nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa ha aggiunto che il presidente Joe Biden ha più volte sottolineato la sua determinazione affinché l'Iran non acquisisca armi nucleari, spiegando che tutte le opzioni sono disponibili sul tavolo per impedire a Teheran di ottenere la bomba atomica. Blinken ha anche affermato che l'obiettivo principale degli sforzi militari statunitensi era scoraggiare gli aggressori, come dimostrato dalla serie di esercitazioni congiunte condotte di recente con lo Stato di Israele. (segue) (Res)