Usa-Iran: segretario di Stato Blinken, Teheran ha respinto proposta ritorno ad accordo nucleare (3)

- Per quanto riguarda i rapporti tra Stati Uniti e Arabia Saudita, Blinken ha affermato che le relazioni tra il suo Paese e il regno del Golfo “sono importanti e proseguono da decenni”, ricordando che Riad ha fornito un grande sostegno all'Ucraina di fronte alla guerra scatenata dalla Russia. Inoltre, il responsabile della diplomazia statunitense ha ricordato che Riad ha votato contro la guerra russa in Ucraina prima dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, sottolineando la necessità che le relazioni con l'Arabia Saudita riflettano interessi e valori comuni. In merito alle tensioni legate al taglio della produzione petrolifera e alla collaborazione con Mosca nell’ambito dell’alleanza Opec+, Blinken ha dichiarato: "Eravamo preoccupati per la decisione dell'Opec+ di tagliare la produzione di petrolio". (Res)