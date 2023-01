Paesi Bassi: fermati 768 attivisti contro cambiamento climatico per blocco stradale a L'Aia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 768 persone sono state arrestate da ieri durante la protesta per il clima a L'Aia, bloccando il traffico lungo la Utrechtsebaan. Le autorità olandesi riferiscono che due attivisti sono ancora in custodia perchè si rifiuterebbero di rivelare la propria identità. Le proteste sono state organizzate da Extinction Rebellion contro i sussidi governativi per i combustibili fossili come petrolio, carbone e gas. (Beb)