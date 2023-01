Israele: Netanyahu, priveremo familiari terroristi dei diritti di cittadinanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte, le forze di sicurezza dello Stato di Israele, sia quelle di polizia che militari, hanno sigillato nel quartiere di A-Tur, a Gerusalemme est, gli ingressi dell’abitazione di Alqam Khayri, il 21enne palestinese autore dell’attacco dello scorso 27 gennaio contro dei fedeli fuori da una sinagoga nell’abitato di Neve Ya’akov, in cui sono morte sette persone. La decisione di apporre i sigilli all’abitazione è stata presa ieri sera al termine di una lunga riunione del Consiglio di sicurezza del gabinetto di governo israeliano organizzata in occasione dell’attacco contro la sinagoga di Neve Ya’akov e di quello condotto ieri mattina nei pressi del sito archeologico della Città di Davide, a Gerusalemme, condotto da un giovane palestinese di 13 anni in cui sono rimaste ferite due persone, di cui una in modo grave. "È positivo che il mio suggerimento di sigillare (l’abitazione dell’aggressore) sia stato accettato”, ha affermato il ministro della Sicurezza nazionale e leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit, Itamar Ben Gvir. "Allo stesso tempo, dobbiamo compiere una serie di altri passi per reagire e chiarire al terrorismo che c'è un nuovo governo a Gerusalemme e in Israele che sta attaccando e non solo difendendosi", ha aggiunto. (Res)