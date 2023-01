Serbia-Croazia: Dacic, Paesi divisi su alcuni temi ma in corso lavoro per sviluppare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia e Croazia sono divise su alcuni temi, ma è prevista una serie di incontri per analizzare la situazione e determinare come i due Paesi possono sviluppare le relazioni. Lo ha detto il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, dopo l'incontro a Subotica con il suo omologo croato, Gordan Grlic Radman. "Riteniamo che, indipendentemente dal fatto che certamente pensiamo in modo diverso su alcune questioni del nostro passato, dobbiamo cercare modi e meccanismi per la cooperazione", ha affermato Dacic. Il più grande incentivo positivo e quadro per un'ulteriore cooperazione è stato l'incontro a Davos tra il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro croato Andrej Plenkovic, secondo il ministro degli Esteri, che ha anche elogiato la cooperazione dei rappresentanti dei serbi in Croazia e dei croati in Serbia. Da parte sua, Grlic Radman ha affermato che è nell'interesse della Croazia sostenere la Serbia nel suo percorso europeo, ma che Belgrado deve soddisfare i criteri. (Seb)