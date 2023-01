Sociale: Città Metropolitana Roma, al via Osservatorio su povertà alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città metropolitana di Roma sta affrontando il fenomeno delle disuguaglianze territoriali nell'accesso al cibo e l'incapacità di avere accesso a un cibo sano e di qualità. Per indagare la povertà il Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (Cursa) e Città metropolitana di Roma Capitale hanno promosso un Osservatorio sull'insicurezza e la povertà alimentare, i cui i risultati sono stati presentati a Palazzo Valentini. L'Osservatorio ha analizzato, in questa prima fase, l'insicurezza alimentare nella sua multi-dimensionalità, avvalendosi di diversi strumenti di ricerca che inquadrano il problema dell'accesso al cibo all'interno dello spazio più ampio della giustizia sociale. Lo riferisce una nota. (segue) (Com)