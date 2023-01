Iran: media israeliani, impianto sviluppo missili ipersonici possibile obiettivo attacco a Isfahan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco aereo contro il sito militare di Isfahan, nell’Iran centrale, potrebbe aver colpito un impianto utilizzato da Teheran per la realizzazione di missili ipersonici con il sostegno della Russia. È l’ipotesi lanciata dal quotidiano israeliano “Yedioth Ahronoth”. Al momento non vi sono rivendicazioni ufficiali dell’attacco, che, come fa notare il quotidiano israeliano è stato condotto da uno o più Paesi con capacità di intelligence e tecnologiche molto avanzate, che gli consentono di effettuare un attacco aereo contro una sensibile struttura militare-industriale dei Guardiani della rivoluzione iraniana (i cosiddetti pasdaran) protetta da batterie di difesa aerea. Funzionari statunitensi sentiti dal quotidiano israeliano, hanno negato la paternità dell’attacco, osservando che l’azione sarebbe stata condotta invece dallo Stato di Israele con l'obiettivo di danneggiare un tentativo iraniano di sviluppare missili ipersonici. (segue) (Res)