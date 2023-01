Iran: media israeliani, impianto sviluppo missili ipersonici possibile obiettivo attacco a Isfahan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come fa notare il quotidiano israeliano, lo stesso ministero della Difesa dell'Iran e il responsabile della diplomazia di Teheran, Hossein Amirabdollahian, ha ammesso che il sito attaccato era una "fabbrica di munizioni". Il regime iraniano ha inoltre affermato che l'attacco è stato effettuato utilizzando droni di grandi dimensioni che trasportavano una grande quantità di materiale esplosivo dotati di telecamera e sensori di navigazione in grado di indirizzarli precisamente sull’obiettivo. L'attacco a Isfahan apparentemente ha avuto molto successo e, secondo fonti iraniane, quattro strutture per lo sviluppo di armi sono state danneggiate. (segue) (Res)