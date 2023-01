Iran: media israeliani, impianto sviluppo missili ipersonici possibile obiettivo attacco a Isfahan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli obiettivi colpiti si trovano in profondità nel territorio della Repubblica islamica, a centinaia di chilometri dalle coste del Golfo Persico, Mar Caspio o dai confini con i Paesi vicini. Pertanto, l’ipotesi azzardata dal quotidiano israeliano è che i droni suicidi siano stati lanciati da piattaforme situate all’interno dell’Iran. In Medio Oriente sono attive solo tre entità statali con capacità così avanzate: gli Stati Uniti, Israele e, in misura limitata, l'Azerbaigian. (segue) (Res)