Iran: media israeliani, impianto sviluppo missili ipersonici possibile obiettivo attacco a Isfahan (4)

- Secondo lo “Yedioth Ahronoth”, gli Stati Uniti “sono ora interessati a mantenere la calma in Medio Oriente per potersi concentrare sulla guerra in Ucraina e sul conflitto strategico-economico con la Cina”. L'Azerbaigian è uno storico rivale dell’Iran, considerato che Teheran sostiene l’Armenia nello scontro con Baku. Tuttavia, nonostante le tensioni tra i due Paesi abbiano giunto il loro culmine in questi giorni dopo l’attacco contro l’ambasciata azerbaigiana a Teheran lo scorso 27 gennaio, in cui è rimasta uccisa una guardia di sicurezza, l’attacco di ieri sera risulta troppo complesso per essere collegato a una ipotetica risposta da parte di Baku. (segue) (Res)