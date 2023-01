Iran: media israeliani, impianto sviluppo missili ipersonici possibile obiettivo attacco a Isfahan (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In passato Israele ha condotto azioni contro gli impianti nucleari di Natanz (due attacchi tra il 2020 e il 2021) e il sito nucleare di Karaj nel giugno 2021. Uno dei più efficaci è stato quello condotto a metà febbraio 2022 contro una base aere situata nei pressi della città di Kermanshah, nell'Iran occidentale, in cui erano stati distrutti almeno 120 droni iraniani. Nello specifico la città di Isfahan è una delle più importanti a livello nazionale in termini di industrie militari, in quanto contiene molti impianti per la produzione di armi e munizioni e comprende anche il famoso impianto di Natanz, uno dei principali siti nucleari iraniani. (Res)